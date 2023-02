Siamo ormai agli ultimi sgoccioli di questo mese e TIM si sta preparando ad introdurre tante novità di rilievo. Per il mese di marzo, in particolare, è previsto l’arrivo di numerose offerte di rete mobile comprendenti anche la nuova connettività 5G. Tra queste saranno fra poco disponibili le offerte mobile denominate TIM xTe 50 5G e TIM xTe 100 5G.

TIM si appresta a rendere disponibili tante nuove offerte con anche il 5G

Fra un paio di giorni gli utenti avranno a disposizione tante nuove offerte del noto operatore telefonico italiano TIM. Come accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di introdurre a marzo numerose offerte mobile comprendenti anche le nuove reti di quinta generazione.

Una di queste è la nuova offerta mobile denominata TIM xTe 50 5G. Quest’ultima metterà a disposizione degli utenti ben 50 GB di traffico dati, sia con connettività 4G sia con connettività 5G oltre a questo, gli utenti potranno poi usufruire ogni mese di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo di questa offerta sarà di 9,99 euro al mese.

La seconda offerta mobile che sarà introdotta da TIM è poi l’offerta denominata TIM xTe 100 5G. Come suggerito anche dal nome, l’offerta in questione includerà ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, valido sempre per navigare con connettività 4G e 5G. Sempre inclusi nell’offerta ci saranno minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Per avere questa offerta, gli utenti interessati dovranno però pagare un costo di 14,99 euro al mese.

In ogni caso, per avere queste offerte gli utenti non dovranno pagare nessun costo di attivazione.