Il debutto internazionale della famiglia Xiaomi 13 è atteso durante il MWC 2023. L’azienda cinese solleverà il sipario sulla versione globale dei propri top di gamma, dopo il periodo di esclusiva riservato al mercato domestico.

In attesa del lancio ufficiale previsto nelle prossime ore, stanno iniziando a trapelare alcuni dettagli piuttosto interessanti. Gli utenti che effettueranno in pre-ordine di Xiaomi 13 e 13 Pro riceveranno un regalo esclusivo.

Secondo un leaker, acquistando uno dei due device in promozione, sarà possibile ricevere gratuitamente anche una smart TV da 43 pollici. Nello specifico, si tratta del modello TV P1 che nel Vecchio Continente ha un valore di 449 euro.

Xiaomi 13 e 13 Pro si preannunciano due device estremamente interessanti anche grazie ad un bonus pre-ordine assolutamente imperdibile

Al momento la promozione sembra riferirsi al mercato Francese ma non è chiaro se Xiaomi amplierà l’offerta ad altri Paesi dell’Eurozona. Si tratta di un’offerta molto più allettante di quella proposta con il modello 12T Pro che prevedeva, come bonus pre-ordine, un Redmi Pad.

Secondo le informazioni disponibili, gli unici due device associati a questo fantastico regalo saranno Xiaomi 13 e 13 Pro. Sarà esclusa la variante Lite che verrà svelata durante il MWC 2023 insieme ai due fratelli maggiori. I prezzi di riferimento per i due device saranno, rispettivamente di 999.90 euro e 1,299.90 euro.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del produttore. Siamo certi che durante la presentazione verranno svelati maggiori dettagli sui mercati interessati e sulla durata della promo. Possiamo aspettarci che i bonus per il pre-ordine saranno validi dal momento del lancio fino alla prima settimana di lancio. Non resta che attendere ancora poche ore per ottenere tutti i dettagli.