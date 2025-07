Xiaomi Redmi Buds 4 a meno di 20 euro: solamente per oggi su Amazon

Ascoltare musica senza essere in possesso di un accessorio adeguato come un paio di auricolari progettati appositamente per offrire un’esperienza sonora eccellente può diventare fastidioso, oltre che poco coinvolgente. Ecco perché Xiaomi ha deciso di realizzare e di portare sul mercato un accessorio che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nello specifico, gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 4 dispongono di Bluetooth e offrono fino a 5 ore di autonomia con una carica completa e fino a 20 ore con la custodia.

L’autonomia, dunque, è uno dei tanti punti di forza di questi auricolari a marchio Xiaomi. Inoltre, la porta di ricarica Type-C è compatibile con la maggior parte dei cavi di ricarica per computer e smartphone.

Xiaomi Redmi Buds 4 in offerta su Amazon

Dite basta ai suoni poco chiari e date finalmente il via a esperienze sonore uniche con questi auricolari progettati e realizzati dal noto marchio tech Xiaomi che nel corso degli ultimi anni ha rivoluzionato la tecnologia con dispositivi sempre più performanti. Nello specifico, questi auricolari vantano della presenza di un chip Bluetooth 5.3 di nuova generazione che non offre solamente una latenza più bassa ma anche una maggiore stabilità. Ciò, di conseguenza, consente agli utenti di dire addio alle disconnessioni frequenti che interrompono l’ascolto di brani preferiti ma non solo.

La velocità di connessione su questo dispositivo è anche più rapida rispetto ad altri modelli presenti sul mercato. Siete pronti per poter dire addio a interferenze e ascoltare musica, effettuare chiamate e godere di un’esperienza coinvolgente senza alcun problema? Anche il design ergonomico contraddistingue questi auricolari che diventano perfetto grazie all’adattabilità con i contorni dell’orecchio. Con lo sconto disponibile su Amazon le Xiaomi Redmi Buds 4 costano solamente 18,04 euro anziché 22. Non perdete altro tempo.