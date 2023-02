Durante il MWC 2023, Xiaomi lancerà la versione globale della famiglia Xiaomi 13. L’appuntamento è fissato per il prossimo 27 febbraio, quindi ormai non manca molto per ammirare i nuovi flagship.

La serie 13 sarà composta da tre device, rispettivamente Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite. Proprio quest’ultimo è finito sotto i riflettori poco prima dell’annuncio ufficiale. Stando alle ultimi indiscrezioni emerse, l’azienda cinese effettuerà il rebranding di un device presentato lo scorso anno e lo commercializzerà come variante Lite.

Il device in questione è Xiaomi CIVI 2, lanciato a settembre dello scorso anno in Cina. Non sono previsti grandi cambiamenti dal punto di vista del design e dell’hardware, tuttavia, lo smartphone è recentemente apparso su Geekbench.

Xiaomi 13 Lite è stato avvistato su Geekbench prima del lancio ufficiale che si terrà il 27 febbraio al MWC 2023

Attraverso la piattaforma di benchmark è possibile scoprire le prestazioni e confermare parte della scheda tecnica completa. Il nuovo Xiaomi 13 Lite sarà caratterizzato dal numero di modello 2210129SG e sarà spinto dal SoC Snapdragon 7 Gen 1.

Il device potrà contare su 8GB di RAM mentre il sistema operativo sarà Android 12 con l’interfaccia proprietaria MIUI 13. Considerando tutti questi elementi, il punteggio del device nel testi in single-core è di 793 mentre quello in multi-core di 2,938.

Se il produttore non dovesse cambiare cambiare le componenti rispetto a CIVI 2, Xiaomi 13 Lite sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120Hz.