Oggi torniamo ancora una volta a parlare dell’attesissimo OnePlus Nord 3 che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere presentato prima dell’inizio dell’estate 2023.

L’occasione ci viene fornita da OnLeaks, che in collaborazione con Mysmartprice rivela le possibili caratteristiche tecniche dell’inedito smartphone e la presunta data di presentazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

OnePlus Nord 3 potrebbe arrivare prima dell’estate 2023

Partendo dalle specifiche, il nuovo Nord 3 dovrebbe avere un display AMOLED da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Sotto la scocca ci sarà il processore Dimensity 9000 affiancato da 8/16 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Sul retro troveremo tre fotocamere: la principale da 50 megapixel, l’ultra grandangolare da 8 megapixel e la macro da 2megapixel, mentre integrata nel foro nell’angolo in alto a sinistra troviamo la selfie camera da 16 megapixel.

Il dispositivo monterà sul lato il sensore di impronte digitali e una batteria da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC 80W. OnePlus Nord 3 sarebbe atteso a livello globale tra la metà di giugno e luglio. Sarebbe una finestra temporale in linea con quanto già visto in passato con OnePlus Nord 2 5G, presentato dal brand cinese a luglio 2021.

Il colosso ancora non ha anticipato/confermato nulla, ma non appena lo farà vi avviseremo. Nel frattempo non ci resta che attendere il Mobile World Congress 2023 e scoprire quali nuovi dispositivi verranno presentati.