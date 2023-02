Mini PC da acquistare? Amazon come al solito si fa trovare pronto con uno sconto clamoroso che potrebbe senza dubbio interessare molti utenti.

Mini PC su Amazon a prezzo bomba: solo 109,99 euro per portarlo a casa con il 15% di sconto

Acquistare un computer per la casa potrebbe risultare molto più agevole del previsto grazie alle promozioni che Amazon mette a disposizione. Proprio oggi infatti è da segnalare uno sconto abbastanza interessante che riguarda un Mini PC di casa BMAX, uno dei produttori più attenti nella realizzazione di computer desktop di piccole dimensioni. Ricordiamo che il design di questo dispositivo è in grado di entrare nel palmo di una mano, così da poterlo posizionare in maniera invisibile anche dietro ad uno schermo.

Le sue caratteristiche fondamentali, oltre alla compattezza, riguardano anche l’hardware. Questo pc infatti include al suo interno 6 giga di memoria RAM e 64GB espandibili di memoria SSD. Inoltre al suo interno c’è il processore Intel Celeron N3350 Fanless, il quale non ha dunque bisogno di una ventola di raffreddamento. Potresti sfruttare in pieno la connettività anche grazie alle due porte USB presenti. Il prezzo rappresenta il miglior biglietto da visita visto che consiste in soli 109,99 € a fronte dello sconto del 15% che Amazon ha deciso di applicare. Per poterlo portare a casa, dovete aggiungere al carrello. Ricordiamo che sono disponibili anche 30 giorni per il reso oltre a due anni di garanzia.