Si sta pensando di utilizzare celle a combustibile a idrogeno per alimentare i camion elettrici, il dibattito si è acceso al Senato degli Stati Uniti e si sta già pensando come formulare uno standard nazionale.

Gran parte della discussione, che ha dato il via mercoledì alla prima audizione del Comitato per l’ambiente e i lavori pubblici del nuovo Congresso, si è incentrata non sul fatto che le celle a combustibile a idrogeno e altri combustibili puliti debbano far parte del progetto per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Il presidente e amministratore delegato dell’American Trucking Association, Chris Spear, ha testimoniato che la sua organizzazione ha citato in giudizio gli standard sui carburanti a basse emissioni di carbonio che la California e l’Oregon hanno messo in atto diversi anni fa prima che entrassero in vigore.

Spear ha sostenuto che standard così severi aumentano i prezzi del diesel e l’effetto “patchwork” delle normative statali rende più difficile per le società di autotrasporto, in particolare quelle con 20 o meno camion, operare nel commercio interstatale.

Serve una produzione maggiore

Michael Graff, presidente e amministratore delegato del principale produttore di idrogeno, l’American Air Liquide Holdings Inc., è ottimista nonostante tutto. Graff ha delineato specificamente i suoi vantaggi per l’utilizzo nel settore degli autotrasporti.

“Se vogliamo arrivare ad utilizzare un veicolo a emissioni zero, possiamo utilizzare l’idrogeno abbinato ad una cella a combustibile“, ha detto Graff durante l’udienza. “E grazie all’ingombro ridotto in termini di peso della cella a combustibile, sarai in grado di mantenere il carico utile che hai oggi. La chiave è costruire l’infrastruttura.”

Graff ha anche notato che gli incentivi fiscali per la produzione di idrogeno contenuti nell’Inflation Reduction Act contribuiranno a far ripartire una maggiore produzione. “La chiave ora, dato che il settore dei trasporti è uno dei più difficili da decarbonizzare, è incentivare ulteriormente e potenziare i veicoli“.