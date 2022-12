Airbus ha annunciato che sta sviluppando un motore a celle a combustibile alimentato a idrogeno e che prevede di testarlo sul più grande aereo commerciale mai volato nei cieli.

Il gigante dell’aviazione francese ha rivelato all’Airbus Summit 2022 del 30 novembre che monterà il motore tra le ali e la coda di un superjumbo A380 modificato. I voli di prova sono stimati per il 2026, come parte dell’iniziativa Airbus ZEROe per lanciare un aereo a emissioni zero entro il 2035.

“In termini di aerodinamica, l’A380 è un aereo molto stabile. Quindi il pod attaccato alla fusoliera posteriore tramite il mozzo non rappresenta un grosso problema “, ha affermato Mathias Andriamisaina, capo dei dimostratori e dei test ZEROe presso Airbus, in una dichiarazione.

Airbus aveva precedentemente rivelato progetti concettuali per un aereo che utilizza carburante a idrogeno liquido e motori a combustione, ma il vicepresidente di Zero-Emission Aircraft Glenn Llewellyn ha suggerito che le celle a combustibile da sole potrebbero essere sufficienti per alimentare aerei commerciali più piccoli.

Regge il peso di oltre 100 passeggeri senza sforzo

Il motore utilizza celle a combustibile per convertire l’idrogeno in elettricità, che poi alimenta un’elica. “Su larga scala, e se gli obiettivi tecnologici fossero raggiunti, i motori a celle a combustibile potrebbero essere in grado di alimentare un aereo da 100 passeggeri con un’autonomia di circa 1.000 miglia nautiche“, ha affermato.

L’idrogeno è stato a lungo pubblicizzato come un’alternativa sostenibile al tradizionale carburante per aerei, sia come carburante combustibile sia utilizzato per generare elettricità tramite celle a combustibile. L’industria aeronautica produce il 2,8% delle emissioni globali di CO2, ma deve affrontare sfide più difficili rispetto ad altri settori nella decarbonizzazione stessa e i progressi sono stati lenti.