La piattaforma di contenuti in streaming Amazon Prime Video si è recentemente aggiudicata in esclusiva la miglior partita di ogni mercoledì della UEFA Champions League in Italia per altri tre anni.

Fino alla stagione 2026/2027 potremo gustarci le 18 partite per ogni stagione, in diretta ed in esclusiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Amazon Prime Video: Champions League fino al 2027

Ecco la dichiarazione di Alex Green, MD Prime Video Sport Europa: “Siamo felici di riconfermarci la destinazione della UEFA Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027. Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile“.

Per poter vedere la Champions League su Prime Video è necessario essere clienti Prime. É disponibile l’app Prime Video su diverse smart TV, Samsung ed LG incluse, su smartphone, tablet, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q, Sky Digital e online. Vi ricordo che con Prime Video potete ottenere accesso ad offerte anticipate, spedizioni gratuite, Audible gratis per 90 giorni.

E ancora, Cloud illimitato per le Foto, Amazon Music Unlimited ad un prezzo minore, Twitch Prime, Amazon Pantry e Amazon Famiglia con 15% sconto su consegne periodiche. Per richiedere la prova gratuita del servizio potete recarvi sul sito ufficiale della piattaforma.