Una vacanza in Italia è un’ottima idea, ma molti turisti finiscono per prendere costose multe a causa delle ZTL. Ma come si possono evitare le multe in Italia in queste zone?

Chi ha intenzione di guidare in Italia dovrebbe essere a conoscenza delle zone a traffico limitato. In molti centri storici delle città italiane sono state stabilite zone per combattere i problemi di sovraffollamento e inquinamento, e ci sono multe salate a chi entra nell’area senza permesso. Molti turisti che pianificano una vacanza in Italia dovrebbero prendere in considerazione questa eventualità.

Le multe ZTL della polizia italiana si presentano sotto forma di rapporti generati automaticamente da computer collegati a telecamere del traffico e inviati agli automobilisti che hanno attraversato il confine. Tali aree non esistono in tutte le città, ma queste multe dovrebbero essere prese sul serio. Ad esempio, nella sola città di Firenze, che conta 365.000 abitanti, sono state registrate quasi 900.000 denunce di infrazioni al codice della strada, di cui più della metà per ingresso abusivo in ZTL.

I confini sono ben segnalati, ma è necessario prestare attenzione alla segnaletica per individuarli. I numeri sulla maggior parte dei cartelli sotto il cerchio rosso indicano le ore del giorno utilizzando l’orologio di 24 ore, ovvero quando la didascalia è 08:00 – 20:00 significa che non è possibile accedere all’area in auto tra le 8:00 e le 20:00. La piccola didascalia sotto gli orari di solito indica che l’ingresso è consentito ai veicoli con un permesso.

Non tutte le ZTL sono uguali

Molti turisti semplicemente vedono mentre guidano in Italia altre auto (dei residenti del quartiere) che varcano i confini della ZTL e naturalmente presumono che anche loro possano entrare, ma non è così. Potresti vedere molti conducenti italiani che attraversano una certa area ZTL, ma sono locali e hanno i permessi di passaggio. Non ne hai uno, sarai multato.

Non in tutte le città d’Italia le regole della ZTL sono simili, quindi se conosci le regole a Pisa, non sarà necessariamente lo stesso a Roma o Milano. In alcune città, i non residenti non possono assolutamente entrare nella ZTL. In altre città può entrare qualsiasi auto, ma solo con un pass. A Milano l’accesso alla ZTL e il tipo di permesso da ottenere dipende dal tipo di veicolo e dal suo grado di eco-compatibilità.

I dettagli sono spiegati sui cartelli, quindi non resta che conoscerli e leggerli. Ma non è facile quando non parli italiano e sei in macchina in movimento, e siccome le zone sono nei centri cittadini, di solito ci sono altre distrazioni come pedoni, biciclette e divani, strade strette, congestione di macchine parcheggiate, ecc.