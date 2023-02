La polizia olandese ha bloccato il servizio di chat crittografato Exclu arrivando ad arrestare 42 persone e sequestrando 4 milioni di euro.

Per cinque mesi, la polizia nei Paesi Bassi è stata in grado di leggere le comunicazioni crittografate che i criminali condividevano tra loro utilizzando l’app Exclu Messenger. Le autorità dei Paesi Bassi, della Germania e del Belgio hanno collaborato all’esecuzione di 79 perquisizioni, portando all’arresto di 42 persone tra cui utenti di Exclu, amministratori e proprietari del servizio di chat, ha detto la polizia. Gli arresti hanno quasi certamente impedito che gli omicidi venissero compiuti all’estero, ha affermato la polizia olandese.

Anche Eurojust ed Europol sono stati coinvolti nell’operazione, insieme ad agenzie in Italia, Svezia e Francia. Il sito web principale era offline venerdì pomeriggio e gli utenti non erano più in grado di inviare o ricevere messaggi di chat, foto, memo vocali e video. Il servizio di messaggistica vantava oltre 10.000 clienti, anche se le autorità olandesi hanno affermato che questo era più vicino a 3.000, inclusi 750 che scrivevano messaggi in lingua olandese.

“I primi risultati mostrano che sono stati trovati due laboratori antidroga e una lavanderia di cocaina. Inoltre, sono stati sequestrati diversi chilogrammi di stupefacenti, oltre 4 milioni di euro in contanti, vari beni di lusso e diverse armi da fuoco“, hanno detto la polizia e la Procura della Repubblica venerdì pomeriggio.

Il sito Exclu offriva una licenza di tre mesi per utilizzare il servizio per 500 euro e una licenza di sei mesi per 900 euro. Le comunicazioni crittografate danno alle persone la certezza che i loro messaggi non possono essere visualizzati da nessuno, rendendola una scelta popolare per la malavita criminale. Non è stato immediatamente chiaro se le autorità olandesi si siano infiltrate nel servizio di comunicazioni crittografate end-to-end o se abbiano creato un imitatore di Exclu per catturare sospetti criminali.

Addio privacy

“Il servizio Exclu è stato smantellato e i dati sono stati ottenuti applicando conoscenze e competenze specialistiche nel campo della tecnologia e del crimine informatico e utilizzando capacità di hacking. Inoltre, gli investigatori hanno anche utilizzato metodi investigativi tradizionali per identificare con successo gli utenti dell’app ”, ha detto la polizia.

La polizia olandese ha affermato che gli arresti derivano da due indagini separate. Il primo, chiamato 26Samber, è iniziato a settembre 2020 e ha preso di mira i proprietari e i gestori di Exclu. La polizia li sospetta di agire come un’organizzazione criminale “agevolando altri criminali”, hanno detto le autorità. “Il motivo dell’indagine olandese erano le informazioni ottenute sui proprietari e sui gestori del servizio”.

A quanto pare, le autorità tedesche avevano avviato un’indagine su Exclu alcuni mesi prima e avevano iniziato a condividere le prove con le loro controparti olandesi. L’altra indagine, denominata 26Lytham, è iniziata alla fine dello scorso aprile. La seconda indagine ha riguardato in particolare gli “utenti Exclu sospettati di aver commesso reati in un contesto organizzato”.

Il caso 26Lytham alla fine ha portato alle perquisizioni effettuate venerdì, mentre 26Samber ha portato ad altre perquisizioni e arresti solo nei Paesi Bassi e in Germania.