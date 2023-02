Nelle scorse ore, Apple ha tenuto un evento privato riservato esclusivamente alla stampa e ad alcuni influencer selezionali. Durante queste presentazione, l’azienda di Cupertino ha fornito una panoramica approfondita dei nuovi giochi in arrivo su iPhone, iPad, Apple TV e Mac entro la fine dell’anno.

Stando alle indiscrezioni emerse, molti dei giochi mostrati fanno parte di Apple Arcade su Apple TV ma erano presenti anche altri titoli molto particolari. Tra questi spiccano gli innovativi giochi di fitness dell’Apple Entrepreneur Camp oltre a The Medium in esecuzione nativa su Mac con SoC M1 e M2.

L’evento si è svolto presso la sede dedicata a New York City in cui Apple è solita organizzare briefing privati. Oltre a mostrare i vari giochi, l’azienda della mela ha condiviso anche maggiori dettagli sulle roadmap di rilascio oltre che informazioni rilasciate direttamente dagli sviluppatori.

Apple ha voluto mostrare le potenzialità dei propri device nell’ambito gaming facendo vedere in azione i titoli previsti su tutti i propri device nel corso del 2023

Tra i principali titoli mostrati erano presenti Call of Duty: Warzone Mobile, Honkai: Star Rail, Lego Star Wars Castaways, Run Legends e The Medium. Stando alle dichiarazioni di Mike Andronico, autore della CNN, quest’anno “sembra un ottimo momento per essere un giocatore sui device Apple“. In particolare, il giornalista è rimasto impressionato da Call of Duty: Warzone.

Il titolo, in uscita entro la fine dell’anno, girava senza problemi a 120 FPS su un iPhone 14 Pro Max. Il chip A16 Bionic è in grado di supportare il carico di lavoro senza rallentamenti e garantendo sempre la massima fluidità. Tuttavia, durante le lunghe sessioni di gaming, il device tende a scaldarsi e, verso il termine della presentazione il titolo è crashato.

Activision ha confermato che il gioco era in versione software pre-release, quindi alcuni bug sono ancora in fase di correzione. Tuttavia, entro la data di rilascio ufficiale, la software house andrà a correggere tutti i problemi.

Apple ha anche mostrato anche The Medium in esecuzione su un nuovo Mac mini con SoC M2. Sempre stando alle considerazioni di Mike Andronico, il titolo poteva vantare una grafica di assoluto livello, al pari di PC da gaming con scheda grafica NVIDIA RTX 3080. Il titolo girava in 4K e 60FPS con piccoli cali nelle sequenze più concitate.

A Cupertino sono sicuri che le prestazioni di gioco saranno elevate sia sui device con SoC M1 che M2. A conferma di quanto detto, i titoli gireranno senza intoppi anche su un MacBook Air del 2020.