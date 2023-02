A poche ore dal lancio internazionale del nuovo OnePlus 11, l’azienda cinese sta già guardando oltre. Infatti, il prossimo importantissimo appuntamento per il brand è il MWC 2023 e anche in questa occasione sono previste novità molto interessanti.

Infatti, in occasione del Mobile World Congress 2023 assisteremo alla presentazione di un concept phone legato a OnePlus 11. Ricordiamo che la fiera dell’elettronica di Barcellona si svolgerà dal 27 febbraio al 2 marzo e permetterà ai brand di tutto il mondo di mostrare le proprie tecnologie più innovative.

OnePlus sembra intenzionata a stupire con il debutto di questo concept phone. Stando a quanto dichiarato dall’azienda, il device sarà caratterizzato da un nuovo design e da una tecnologia inedita, mai vista prima.

OnePlus vuole stupire tutti al MWC 2023, presenterà un nuovo concept phone ispirato al nuovissimo flagship ma dotato di una tecnologia inedita

Attraverso questo device, OnePlus andrà a mostrare possibili tecnologie che verranno utilizzate sui prossimi flagship o potrebbe anche trattarsi di un esercizio di stile. Ricordiamo, per esempio, OnePlus 8T concept, un device che presentava un retro a colori cangianti.

A questa famiglia appartiene anche OnePlus Concept One, un device caratterizzato da un vetro elettrocromico pensato per nascondere la fotocamera posteriore. Nessuna di queste tecnologie è stata più utilizzata, ma comunque hanno portato una ventata d’aria fresca nel settore mobile.

Al momento c’è il più stretto riserbo sul device e sulle novità, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Dobbiamo però sottolineare che, trattandosi di un concept phone, molto probabilmente non verrà mai commercializzato.