Oltre a WhatsApp, anche Telegram è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate e soprattutto più apprezzate fra gli utenti. Questo perché si arricchisce spesso di tantissime funzionalità interessanti. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato rilasciato ufficialmente il primo aggiornamento di quest’anno. Scopriamo qui di seguito tutte le novità che sono state introdotte.

Telegram, arriva il primo aggiornamento ufficiale del 2023

Nel corso delle ultime ore la nota app di messaggistica istantanea Telegram ha ricevuto un importante aggiornamento. Si tratta del primo di quest’anno e porta con sé ben 10 novità di rilievo. Scopriamole.

Creazione foto del profilo

Questa nuova funzionalità permetterà di utilizzare qualsiasi sticker o emoji animata nelle foto del profilo per i tutti gli account, i gruppi o i canali. Ora potranno usare le emoji animate e personalizzate tutti gli utenti, anche se non si possiede Telegram Premium.

Tradizione delle chat

Sarà possibile tradurre in tempo reale intere chat, gruppi e canali, semplicemente toccando la barra di traduzione in alto.

Categorie emoji

Ora le emoji e gli sticker sono stati suddivisi in categorie. Tenendo premuto sulla emoji, questa sarà ingrandita in modo da vederla meglio prima di inviarla.

Utilizzo dati

Sarà possibile controllare quanti dati sono stati usati dall’app per mezzo di grafici a torta dettagliati per Wi-Fi e dati cellulare. In questo modo, si potrà regolare le tue impostazioni di download automatico in base al piano dati.

Autosalvataggio dei media

Questa nuova funzionalità permetterà di controllare quando i media vengono salvati automaticamente nella galleria in base a dimensione, tipo e chat di provenienza.

Permessi dettagliati per i media

Questa funzionalità permetterà agli amministratori dei gruppi di scegliere se i membri del loro gruppo possono inviare media di 9 tipi, tra cui foto, messaggi vocali o video. Sarà inoltre possibile disattivare i messaggi di testo per creare gruppi per la condivisione dei soli file multimediali.

Abbonamento Premium Annuale

Si potrà risparmiare fino al 40% attivando Telegram Premium con piano annuale.

Selezione chat per bot

Gli sviluppatori sviluppatori di bot potranno aggiungere tasti personalizzati che consentano agli utenti di selezionare un gruppo, un canale o una persona che rispetta certi criteri.

Accesso con ID Apple e Google

Si potrà accedere all’app attraverso ID Apple o Google, senza SMS.

Nuove Emoji

Arrivano infine ben 10 nuove emoji personalizzate.

Nuove emoji interattive

Arrivano anche le emoji interattive. Toccandole, si potrà scatenare un effetto a schermo intero per i destinatari della chat.