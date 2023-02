Esselunga, le offerte del nuovo volantino distruggono Unieuro con il 60% di sconto

Quando arrivano le nuove offerte del mese, le persone si affannano fuori dagli esercizi commerciali a prendere quei volantini, l’ultimo vecchio baluardo della tecnologia di un tempo. I cataloghi, quelli cartacei, sono ancora ricorrenti all’interno dei porta riviste fuori dai grandi magazzini come Esselunga, azienda che questa volta ha deciso di fare le cose in grande proponendo degli sconti eccezionali.

Tutti sono abituati ad andare a fare la spesa da Esselunga, portando a casa buste di alimentari e tutto ciò che riguarda la prima necessità. In questo caso però il colosso ha deciso di invertire la tendenza, portando le persone a presentarsi all’interno dei propri Store con l’obiettivo di acquistare l’elettronica di consumo.

Esselunga lancia degli sconti clamorosi che riguardano l’elettronica, ecco cosa potete acquistare

Nessuno fino a qualche anno fa avrebbe pensato di trovare all’interno dei negozi di Esselunga gli smartphone di proprio interesse, i quali però oggi arrivano con dei prezzi anche più accessibili del solito.

L’esempio perfetto è la disponibilità di uno dei dispositivi di Samsung più venduti, ovvero il Galaxy A13. Questa volta bastano 135 € per portare a casa uno smartphone che a 50 megapixel di fotocamera una batteria da 5000 mAh.