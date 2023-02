Canone RAI, il trucco per non pagarlo insieme al bollo auto è gratis

Non pagare le tasse sarebbe un sogno per gli italiani, i quali però sono tenuti a farlo come è giusto che sia. Alcune imposte però vengono viste come totalmente in opportune, esattamente come nel caso del canone Rai e del bollo auto.

Canone Rai e bollo auto, le due tasse odiate ma che possono essere non pagate: ecco in che modo

Il primo modo per non pagare assolutamente le tasse che tutti odiano parte dal canone Rai. Per evitare il pagamento di questa imposta, gli utenti devono attenersi ad una serie di requisiti fondamentali. Il primo è quello che vede certamente le persone anziane in vantaggio: se avete un’età dai 75 anni in su e siete intestatari della bolletta dell’elettricità, non pagherete di certo il canone Rai. La stessa cosa vale per tutte quelle famiglie che hanno un reddito inferiore alla soglia minima, situazione che porta all’esenzione totale. Per quanto concerne poi le persone che non hanno una televisione in casa, ecco lo stesso trattamento: niente canone da pagare.

Segue poi la questione che riguarda il bollo auto, la tassa di possesso che solo in Italia è attualmente vigente. Gli utenti vorrebbero evitare di pagarla, ma tutto ciò capita solo in alcune regioni e solo in presenza di alcuni requisiti. Quello fondamentale riguarda l’acquisto di un’auto elettrica, il quale porta dunque per i primi cinque anni, almeno in Lombardia, a non pagare il bollo auto. Si tratta in questo caso però di una situazione ben diversa dal momento che l’imposta è regionale e non nazionale come il canone Rai.