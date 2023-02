Esenzione dal canone Rai? se siete arrivati sul nostro articolo sperando di essere ancora in tempo per richiedere il non pagamento dell’annosa tassa, almeno per quanto ne concerne il 2021, sappiate che siete in ritardo, avete capito bene, la scadenza era fissata al 31 gennaio.

La prima cosa da sapere è che al giorno d’oggi ognuno di noi ha piena facoltà di richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, a patto che non sia in possesso di un apparecchio televisivo, e proponga così all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione formale in cui constata di non esserne in possesso (è penalmente vincolante, non dichiarate il falso). In secondo luogo possono richiedere l’esenzione i possessori di una seconda casa, che si ritrovano a dover fare i conti con il pagamento doppio del canone (si paga infatti solo una volta a famiglia), per finire con gli over 65 con un reddito annuo famigliare (comprensivo di tutti i membri dello Stato di Famiglia) non superiore agli 8000 euro.

Canone Rai, fino a quando richiedere l’esenzione

Indipendentemente dal fatto che a tutti gli effetti abbiate pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento del canone, dovete comunque sapere che al giorno d’oggi è sempre necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate, non verrete mai esclusi automaticamente. La richiesta deve essere consegnata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno di cui si vuole richiedere l’esenzione.

Nel caso in cui tale data venisse malauguratamente superata, allora si potrà godere dell’esenzione a partire dai 6 mesi successivi, essendo costretti a versare il canone a metà.