Truffa folle agli utenti delle banche, il messaggio ruba migliaia di euro

Più volte è già capitato: una nuova truffa sta girando in questi giorni facendo credere agli utenti di una nota banca di aver ricevuto il blocco della propria carta di credito o di debito. Il tentativo di phishing vuole in ogni modo a far connettere gli utenti ad una finta pagina che raffigurerebbe la banca, ma con lo scopo di rubare loro le credenziali.

Questa tipologia di inganni non fanno altro che far credere agli utenti che si tratti di una cosa realmente avvenuta, la quale andrebbe sistemata in tempi brevi. Il fantomatico blocco della carta, o meglio delle funzioni della carta, come recita il messaggio, non esiste assolutamente, per cui potete stare tranquilli.

Truffa ad una celebre banca: sono tanti gli italiani che ci sono cascati, ecco il messaggio

Il messaggio che sta girando ormai da diversi giorni tramite e-mail e che sta impensierendo le Persone è proprio quello che trovate qui in basso. Ovviamente abbiamo eliminato la porzione di testo dove era contenuto il link che conduceva le persone verso la truffa vera e propria.

Gentile cliente,

Ci dispiace informarvi che le funzioni della vostra carta sono state sospese per motivi di sicurezza. Per ripristinare la piena funzionalità della vostra carta, richiediamo che completiate un processo di verifica.

Vi preghiamo di utilizzare il seguente pulsante per avviare il processo di verifica:

Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a contattarci.

Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo può causare e ti ringraziamo per la tua collaborazione.

Cordiali saluti,

Giuseppe Peroni