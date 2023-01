I clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero a WindTre hanno a disposizione l’offerta GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, che propone 150 GB a un prezzo stracciato.

La tariffa fa parte del pacchetto WindTre GO, riservato ai clienti che abbandonano uno degli operatori low cost selezionati. L’attivazione, infatti, può essere effettuata soltanto dopo aver selezionato il gestore di provenienza, che dovrà essere uno tra i seguenti:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre con l’offerta GO 150 Flash + Digital: il costo spiazza tutti!

A rendere l’offerta particolarmente interessante e allettante per i clienti Iliad e MVNO non è soltanto la straordinaria quantità di Giga inclusa mensilmente. Il costo di rinnovo spiazza la concorrenza!

I nuovi clienti, infatti, potranno attivare l’offerta gratuitamente per poi sostenere un costo di rinnovo di soli 8,99 euro al mese. La tariffa permetterà di usufruire di minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, di 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital può essere attivata soltanto con servizio Easy Pay incluso. Quindi, tutte le spese previste dovranno essere sostenute tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore permetterà di indicare la modalità di pagamento al momento dell’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere senza dover andare incontro ad alcun costo extra.