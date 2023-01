Su WhatsApp non stanno per arrivare solamente i “messaggi conservati”. Infatti, a quanto pare, il team responsabile del servizio di messaggistica di Meta ha intenzione di rendere disponibile nella versione Beta dell’app per Android una nuova funzione inedita. Quest’ultima consentirà di bloccare in maniera super veloce i numeri sconosciuti. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: la nuova funzione anti-contatti sconosciuti. come funziona

I colleghi di WABetaInfo sono molto attenti al mondo WhatsApp e sono stati di fatto loro a rendere nota questa nuova funzione al pubblico. Da come si evince dallo screenshot fornito da loro (in basso all’articolo), pare che la nuova feature funzioni maniera molto semplice: nel momento in cui un numero sconosciuto vi invia un messaggio, oltre alla voce di apertura e risposta rapida ci sarà una terza scelta, ossia “Blocca”. Tramite questa avrete la possibilità di bloccare il contatto e non ricevere più altri messaggi.

Questa funzione è molto utile per la moltitudine di contatti sconosciuti poco attenibili che ogni giorno inviano messaggi sull’app di Meta nel tentativo di estorcere informazioni personali tramite il phishing o semplicemente per bloccare contatti che vi infastidiscono. Il terzo bottone, quindi, non apparirà in caso di contatti in rubrica, ma solo se il contatto non è stato salvato.

Dato che che questa opzione è stata resa nota solamente nell’ultima beta 2.23.2.5 per Android tramite il Google Play Beta Program, c’è un’alta probabilità che l’update arriverà solo tra qualche mese una volta che tutti i test del caso siano stati completati.