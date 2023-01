Vodafone torna ad essere uno degli operatori più convenienti nel campo della telefonia mobile in questo mese di gennaio e nel 2023. Il provider francese vuole rilanciare la sua sfida ad Iliad e ad altri gestori, rimettendo in campo una delle migliori tariffe per i clienti, ossia la Special 70 Giga.

Vodafone, la sorpresa per il nuovo anno è la promo da 70 Giga

Coloro ce decidono di attivare la Special 70 Giga avranno la possibilità di optare per una delle ricaricabili più popolari e ricche del momento. Il ticket per gli abbonati prevede consumi infiniti per chiamate ed SMS con 70 Giga per la connessione di rete, laddove possibile anche con la tecnologia innovativa del 5G.

Il fronte del costo è altrettanto vantaggioso per gli utenti. Coloro che optano per questa ricaricabile pagheranno, infatti, soltanto 7,99 euro ogni mese per il rinnovo della tariffa. Da aggiungere una quota opzionale di 9,99 euro per il rilascio della SIM e per l’attivazione della rete.

In linea con quanto previsto per le precedenti ricaricabili low cost, anche in questa circostanza, Vodafone garantisce costi bloccati durante il primo semestre. In pratica, coloro che optano per la Special 70 Giga, non potranno avere cambi né sulle soglie di consumo né sui costi durante i primi sei mesi dall’attivazione della SIM.

Coloro che sono interessati possono procedere all’attivazione della ricaricabile in uno dei punti vendita di Vodafone in Italia. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.