Il prossimo primo febbraio sarà la data di lancio ufficiale della famiglia Galaxy S23. Samsung terrà un evento Galaxy Unpacked in cui solleverà il sipario sui tre flagship che comporranno la nuova generazione di smartphone.

Nonostante manchino ancora alcuni giorni prima della data in cui si terrà l’evento Gaalxy Unpacked, stanno emergendo molte informazioni riguardanti i device. In particolare, come indicato su Twitter da Ahmed Qwaider, i tre dispositivi saranno caratterizzati dalla presenza di memoria RAM di tipologia DDR5X.

Precedenti leak, indicavano che Samsung avesse optato per memorie RAM DDR5. L’utilizzo delle DDR5X, tuttavia, permette di migliorare le prestazioni dei device aumentando la banda disponibile senza inficiare sui consumi.

⭕️Final update

DDR5X🔥No DDR5😉

One and a half times better

Galaxy S23 Ultra

8Ram+256G

12R+256G+512G+1T

The most common version in the countries of world 12R+256G

Galaxy S23/S23+

8R+256G

8R+512G

Common version 8R+256G

There is a version that will show 128G

Very few countries https://t.co/Ly9WEdAPg8

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 9, 2023