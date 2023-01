Il grande ritorno della Serie A in questa prima parte del mese di gennai ha portato molti appassionati di calcio italiani a stipulare un primo abbonamento con le pay tv che detengono i diritti per la trasmissione televisiva. Anche in questo 2023 e sino al prossimo giugno DAZN e Sky si divideranno le partite del massimo campionato nazionale.

Sky e DAZN, il nuovo ticket tra le due pay tv

Come l’anno scorso, la copertura totale della competizione sarà un’esclusiva preminente di DAZN. Solo la tv streaming potrà trasmettere in diretta tutte le partite della competizione. Sky, invece, dovrà accontentarsi solo di una selezione di tre partite per ogni turno.

Le due pay tv hanno però stipulato, già a partire dallo scorso mese di settembre, un accordo commerciale molto interessante. Alla storica partnership con TIM, infatti, DAZN ha deciso di unire anche un accorso con la tv a pagamenti più popolare in Italia.

Tutti i clienti della tv satellitare, che hanno a loro disposizione il decoder di nuova generazione Sky Q, potranno ora accedere all’app di DAZN direttamente dal decoder, per guardare le partite di Serie A senza effettuare un cambio dispositivo. Al tempo stesso, su Sky è ora disponibile il canale ZONA DAZN, alla posizione 212, con una selezione dei migliori eventi della tv digitale, tra cui tutte le partite di Serie A.

Se l’accesso all’app è completamente incluso nel prezzo per i clienti di DAZN e di Sky, per poter visualizzare il canale ZONA DAZN, gli abbonati della streaming tv dovranno aggiungere un extra all’abbonamento, per un totale di 5 euro al mese.