In occasione del CES 2023 Hisense – importante azienda nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo – mette in mostra la sua nuova gamma di dispositivi: TV con tecnologia ULED X, Laser TV 8K, Mini TV LED ULED ed elettrodomestici pensati per case intelligenti.

ULED X, una pietra miliare nella tecnologia dei televisori LCD Hisense

Dall’introduzione della prima TV ULED dieci anni fa, l’azienda ha lavorato sodo per rendere i propri prodotti ancor più sofisticati e offrire un’esperienza visiva di altissimo livello. Questo standard è un grande passo in avanti nel settore dei televisori LCD. Infatti, offre la miglior qualità dell’immagine in ogni fotogramma e un’esperienza visiva immersiva e realistica.

Stephen Yao, Assistant General Manager di Hisense negli Stati Uniti, ritiene che ULED X combini perfettamente una serie di tecnologie HDR, come per la Mini-LED X, oltre 5000 zone di controllo della luminosità, fino a 2500 nit di picco di luminosità con il sistema Hi-View Engine X, un contrasto profondo, un angolo di visione più ampio del 30%. A questi fattori si aggiunge anche Dynamic X-Display.

Inoltre, ULED X riesce a raggiungere un suono a livello cinematografico con un design audio dual theatre sinistro e destro e canali di suono circostanti. L’insieme di queste caratteristiche si è già dimostrata vincente. Infatti il TV ULED X è stato premiato con il CES Innovation Award. “Ci siamo impegnati per rendere ULED X diverso da qualsiasi altro TV LCD e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti”, afferma Stephen Yao.

Laser TV 8K: qualità d’immagine più fruibile con HiSense

A Las Vegas Hisense fa le cose in grande. Presentati per la prima volta i nuovi Laser TV 8K L9H e L5H. Si tratta di un modello in edizione limitata che include la più avanzata tecnologia dei Laser TV, tra cui una sorgente di luce laser a triplo colore, tecnologia Dolby Atmos e audio DTS Virtual:X, certificazioni IMAX Enhanced, e tanto altro. L’utente si trova davanti un dispositivo che gli consente di godere di un’esperienza visiva esclusiva grazie al nuovo schermo ALR per una maggiore luminosità e un’immagine più chiara.

Per quanto riguarda la categoria dei Laser TV, lo stand Hisense ospita anche il Laser TV Leica Cine 1, per consolidare la partnership tra le due aziende.

Smart home: un nuovo modo di vivere

Tante le novità presentate, anche per quanto riguarda il settore smart home e il progetto ConnectLife pensato con l’obiettivo di rendere la gestione delle attività quotidiane più semplice, più sostenibile e più divertente attraverso i prodotti di tutti i brand del Gruppo Hisense. La tecnologia Hisense Future of Cooking è tra le innovazioni principali ed è integrata nel forno a vapore Hisense Smart Combi che vanta molte funzioni, come la cottura a zone, la scansione della cottura, il rilascio automatico del vapore.

Nel futuro di Hisense un’espansione e una crescita a livello globale

Nel corso di una conferenza stampa, David Gold ha reso noti i successi dell’azienda ottenuti nel 2022 in termini di innovazione, ricerca e sviluppo, sponsorizzazioni e partnership. Tra i traguardi raggiunti, degno di nota anche il secondo posto nella classifica globale per spedizioni di TV. Infatti, con un totale di 66 società e uffici all’estero e 31 centri di ricerca e sviluppo, l’azienda vende i suoi prodotti in oltre 160 paesi e regioni. Inoltre, grazie alle acquisizioni di brand come Toshiba TV, Gorenje e Sanden, ha portato le sue operazioni globali a un nuovo livello, ampliando ulteriormente le proprie categorie merceologiche.

Il business aziendale si è aperto anche al settore smart home, sfruttando i punti di forza nella tecnologia dei display e degli elettrodomestici. “La nostra piattaforma operativa per smart TV VIDAA e quella ConnectLife per elettrodomestici connessi ci ha permesso di creare un ecosistema connesso”, afferma David Gold.