Nella giornata odierna il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, twrra un evento di presentazione ufficiale in India dove annuncerà un nuovo smartphone entry-level. Si tratta di Poco C50 e, a poche ore dal debutto ufficiale, è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench.

Poco C50, nuovo device passa da Geekbench a poche ore dal debutto

Mancano ormai pochissime ore alla presentazione ufficiale per il mercato indiano del nuovo smartphone entry-level a marchio Poco. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Poco C50 ed è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench. Qui, in particolare, il device è riuscito a raggiungere 140 punti in single core e 504 punti in multi core.

Sotto al cofano di questo smartphone è presente un soc MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio A22 e secondo i benchmark ci saranno almeno 3 GB di memoria RAM e questi ultimi dovrebbero essere affiancati da tagli di memoria comprendenti 32 GB e 64 GB di storage interno. I benchmark appena pubblicati hanno poi confermato la presenza del sistema operativo Android 12 e sappiamo che sarà la versione Go Edition.

Ricordiamo che secondo le indiscrezioni questo smartphone sarà un rebranded di Xiaomi Redmi A1+. Per questo motivo ci aspettiamo anche altre caratteristiche in comune. Tra queste, ricordiamo la presenza di un display con tecnologia IPS LCD da 6.52 pollici di diagonale in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh.