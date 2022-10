Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Xiaomi ha presentato un nuovo smartphone entry-level a marchio aredmi. Dopo lo scorso Redmi A1 annunciato in India circa un mese fa, infatti, l’azienda ha presentato il nuovo Xiaomi Redmi A1+. I due smartphone, in realtà, sono molto simili, tranne alcune piccole differenze tecniche.

Xiaomi annuncia il nuovo Redmi A1+: ecco le differenze con aredmi A1

Nonostante Xiaomi ha annunciato soltanto un mese fa l’entry-level Redmi A1, l’azienda cinese ha svelato in queste ore una nuova versione denominata Xiaomi Redmi A1+. Le differenze dal punto di vista estetico sono pressoché nulle. Anche qui troviamo sul fronte un display con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e con campionamento di tocco da 120Hz. Sul posteriore troviamo poi anche qui una doppia fotocamera. Una prima differenza però la troviamo qui. Sul retro al centro è infatti presente un sensore biometrico fisico per lo sblocco, cosa che era invece assente sul modello standard A1. Cambia infine il quantitativo di RAM disponibile. Il nuovo modello può infatti contare su 3 GB di RAM. Il resto rimane invece invariato.

Display da 6.52 pollici in risoluzione HD con notch a goccia centrale

Processore MediaTek Helio A22

2 o 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD

Dual camera posteriore con sensore primario da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Redmi A1+ sarà proposto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 94 euro.