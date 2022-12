Il produttore cinese Lenovo ha da poco annunciato per il mercato cinese un nuovo tablet appartenente alla fascia media del mercato. Si tratta del nuovo Lenovo Tab M9, un device che va a collocarsi tra i già presentati Lenovo Tab M8 e Lenovo Tab M10 e sarà mostrato ufficialmente durante la prossima fiera tecnologica del CES 2023.

Lenovo annuncia ufficialmente il nuovo tablet Lenovo Tab M9

Lenovo Tab M9 è il nuovo tablet di fascia media da poco annunciato dal noto produttore cinese. Tra le caratteristiche, troviamo un classico display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 9 pollici e con una risoluzione pari a 1,340 x 800 pixel con un form factor di 15:9. Posteriormente, il tablet presenta una fotocamera da 8 MP. Non manca la certificazione per la visione di contenuti multimediali in risoluzione HD, tra cui anche su Netflix e su Amazon Prime Video.

La multimedialità viene poi supportata da due speaker audio ed è anche presente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Le prestazioni sono poi affidate ad un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Helio G80, con tagli di memoria da 3 o 4 GB di RAM e 33, 64 o 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La batteria ha una capienza di 5100 mah e, a detta dell’azienda, è in grado di garantire una autonomia di circa 13 ore di streaming video. Tuttavia, la ricarica tramite porta USB Type C è di soli 10W.

Il software installato a bordo è Android 12 e sono inoltre presenti alcune applicazioni preinstallate pensate per un pubblico di bambini. Tra queste ci sono ad esempio YouTube Kids e Google Kids Space.

Ricordiamo che Lenovo Tab M9 sarà mostrato ufficialmente durante il prossimo CES 2023 il prossimo 5 gennaio.