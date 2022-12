A partire da ieri, giovedì 29 dicembre 2022, l’operatore francese Iliad ha deciso di adeguarsi ai nuovi valori per il Roaming UE del regolamento europeo, previsti per il prossimo anno.

All’interno del suo sito ufficiale, con il lancio della nuova Flash 120 2023, l’operatore ha aggiornato infatti le Sintesi Contrattuali e le pagine dedicate al Roaming UE di ogni singola offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad si è già adeguato alle nuove condizioni per il Roaming UE

La normativa europea sul Roaming prevede che i clienti dei principali operatori di telefonia mobile possono navigare alle stesse condizioni previste dalla propria offerta nazionale, anche fuori dal proprio paese, ovviamente entro un massimale di traffico dati che cambia in base al cambiare delle offerte. Gli operatori sono tenuti ad adeguarsi ogni anno e Iliad lo ha fatto con una decina di giorni in anticipo.

Con la nuova riduzione dei prezzi all’ingrosso per il 2023, il massimale del costo all’ingrosso del traffico dati scende invece da 2 a 1,80 euro, determinando appunto un nuovo aumento del traffico dati utilizzabile in Unione Europea. La formula diventa dunque come di seguito: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

In Roaming nei Paesi dell’Unione Europea, il bundle dati disponibile con la nuova Flash 120 2023 è pari a 8 Giga al mese, valore già aggiornato alle nuove condizioni per il prossimo anno. Per quanto concerne invece le altre offerte in commercio, secondo quanto riportato nel sito ufficiale dell’operatore, aggiornato dunque con i nuovi valori, sono previsti adesso 10 Giga al mese con Flash 150 e 13 Giga al mese con Dati 300. Per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore.