playstation-plus-annunciati-i-giochi-di-gennaio-tra-cui-una-grande-sorpresa

Sony ha dichiarato mercoledì che i clienti di PlayStation Plus Essential avranno accesso a Star Wars: Jedi: Fallen Order e Fallout 76 di Bethesda Softworks a partire dal 2 gennaio. Axiom Verge 2, un Metroidvania con prospettiva a scorrimento laterale, si aggiungerà alla lineup nel 2023.

Fallen Order è una storia di Star Wars ambientata dopo che l’Impero ha dato la caccia e ucciso i Cavalieri Jedi. I giocatori alla ricerca di difficoltà più intellettuali potrebbero apprezzare l’ampia esplorazione e i puzzle platform del gioco, nonostante la forte enfasi sull’azione e sulla battaglia con le spade laser.

Bethesda Softworks, lo sviluppatore di Fallout 76, è tecnicamente uno studio Xbox; tuttavia, Microsoft ha acquistato la società circa due anni dopo l’uscita di Fallout 76 nel 2018. La PlayStation Plus Collection è accessibile ai possessori di PlayStation 5 sin dall’uscita della console nel 2020, ma questo è il primo gioco PS Plus sviluppato da un’azienda di proprietà di Microsoft.

C’è stato un po’ di botta e risposta tra Microsoft e Sony in merito alla proposta di acquisto della prima da parte della seconda. Sony ha sostenuto che la proprietà di Microsoft di titoli come Call of Duty e Diablo le darebbe un vantaggio sleale sul mercato e ha quindi sollecitato le autorità negli Stati Uniti e in Europa a impedire la fusione.

Due settimane fa Bloomberg ha riferito che Microsoft si era offerta di consentire la distribuzione di Call of Duty attraverso la rete PlayStation Plus, e ora Microsoft sostiene di aver concesso a Sony un accordo di 10 anni per mantenere Call of Duty su PlayStation. La fusione da 68,7 miliardi di dollari è stata annunciata più di un anno fa, ma l’8 dicembre la Federal Trade Commission statunitense ha ufficialmente avviato un’azione legale per bloccarla.

Il terzo gioco disponibile per i membri è Axiom Verge 2, il sequel dell’omonimo gioco del 2015, sviluppato nel corso di cinque anni da un unico creatore, Thomas Happ. Happ ha pubblicato autonomamente la versione per PlayStation 4 del gioco nell’agosto 2021, seguita dalla versione per PlayStation 5 l’anno successivo. Biomutant, Mass Effect: Legendary Edition e Divine Knockout, i titoli gratuiti disponibili per i membri di PlayStation Plus a dicembre, rimarranno disponibili fino a lunedì 1 gennaio.