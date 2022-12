Red Magic è un nome molto noto nel settore gaming del mercato smartphone, e corrisponde al marchio dedicato appunto al gaming dell’azienda cinese Nubia.

I dispositivi Red Magic negli ultimi anni sono arrivati ufficialmente anche nei mercati europei e pertanto ci interessa da vicino il lancio della nuova generazione. Stiamo parlando ovviamente di Red Magic 8 Pro / 8 Pro+. Scopriamo insieme le loro caratteristiche.

Red Magic 8 Pro / 8 Pro+ finalmente ufficiali, scopriamo le schede tecniche

I due nuovi smartphone sono stati appena ufficializzati in Cina, arrivando con una scheda tecnica di tutto rispetto. L’evento ha confermato l’ultimo chip di Qualcomm su due smartphone che sono molto simili, e a giudicare dal nome non sorprende: sono entrambi “Pro”, solo che uno ha qualcosa in più. Il qualcosa in più è la batteria e una ricarica rapida doppiamente veloce nel caso del Plus.

Entrambi quindi montano un display da 6.8 pollici in risoluzione Full HD+ OLED con refresh rate fino a 120Hz, fino a 960Hz, processore Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm con GPU Adreno 740, 8/12/16 GB di memoria RAM e 128/256/512 GB di memoria interna. Sul retro troviamo tre sensori fotografici rispettivamente di 50 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore Macro. Sul lato anteriore invece troviamo un sensore da 16 megapixel sotto al display.

Per quanto riguarda il gaming, su Red Magic 8 Pro e Pro+ ci sono accorgimenti specifici per migliorare le performance e mantenerle alte anche durante le sessioni più lunghe. La gestione, oltre che all’ultimo chip di Qualcomm, è affidata al chip specifico R2, che si occupa degli effetti sonori, dei tocchi sullo schermo o della vibrazione.

Il nuovo Red Magic 8 Pro arriva ad un prezzo che parte dall’equivalente di circa 550 euro e arriva fino all’equivalente di circa 700 euro per la variante con 12 GB di RAM. Per Red Magic 8 Pro+ si parte dall’equivalente di circa 720 euro e si arriva all’equivalente di circa 990 euro per la variante con 12 GB di RAM e 1 TB di storage interno.