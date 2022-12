Durante queste festività natalizie, il noto operatore telefonico Vodafone ha deciso di tentare ancora una volta alcuni dei suoi ex clienti a tornare. Questa volta, l’operatore lo sta facendo proponendo un’offerta di rete mobile low cost ma al contempo con ben 100 GB di traffico dati per navigare.

Torna in Vodafone, a Natale arriva una super offerta mobile con 100 GB di traffico dati per gli ex clienti

A Natale alcuni ex clienti del noto operatore telefonico italiano potranno tornare attivando una nuova offerta di rete mobile piuttosto allettante. Come già accennato, infatti, in questi giorni Vodafone sta avvisando gli interessati di questa opportunità con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Per le Feste, scegli il rosso: torna in Vodafone! Per te 100 GIGA, minuti e sms illimitati a 7,99E/mese. Costo SIM GRATIS, attivazione 0,01E. Servizi extra INCLUSI GRATIS: Segreteria, Chiamami e Recall, Verifica del credito. Attiva nei nostri negozi e online entro il 08/01. Dettagli e costi offerta su voda.it/wbd21”.

Come è anche possibile leggere dal messaggio, Vodafone sta dunque dando la possibilità di attivare una nuova offerta low cost con ben 100 GB di traffico dati. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di soli 7,99 euro e sono inoltre inclusi senza costi extra i servizi Chiamami, Recall e la Segreteria Telefonica. Gli utenti interessati avranno tempo fino al prossimo 8 gennaio 2023 per approfittare di questa opportunità.