Vodafone è tornato all’attacco contro i vari competitors. In questi ultimi giorni, in particolare il noto operatore telefonico sta proponendo un’offerta di tipo operator attack molto famosa e soprattutto apprezzata. Si tratta della promo Vodafone Silver. Quest’ultima, in particolare, è disponibile all’attivazione anche nella versione con fino a 200 GB e con il costo del primo mese di rinnovo di soli 5 euro.

Vodafone Silver, torna l’offerta operator attack con primo mese a 5 euro

Tra le varie offerte operator attack, l’offerta denominata Vodafone Silver è una delle più apprezzate finora proposte dal noto operatore telefonico rosso. Quest’ultima, infatti, propone un elevato quantitativo di giga per navigare ed ha comunque un prezzo inferiore ai 10 euro al mese.

Come accennato in apertura, in questi giorni sarà possibile attivare l’offerta in questione anche in una versione molto interessante. Nello specifico, per chi richiederà la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Lycamobile e altri Operatori Virtuali ad esclusione di ho. Mobile, Kena, Very Mobile e Rabona Mobile, potrà avere minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati ad un costo di 9,99 euro al mese.

Se si deciderà di utilizzare come metodo di pagamento Smart Pay, si avranno a disposizione 50 GB extra, per un totale di 200 GB al mese. Oltre a questo, grazie alla promo denominata Prova Vodafone, sarà possibile pagare il primo rinnovo dell’offerta a soli 5 euro. Ricordiamo inoltre che con questa offerta sono anche inclusi minuti di chiamate verso alcuni paesi internazionali, tra cui Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Brasile.