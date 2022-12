Sono ormai diversi anni che il colosso Apple porta sul mercato anche degli smartphone per così dire “più economici” rispetto ai top di gamma più noti. Tra questi ci sono stati gli iPhone SE che, come sappiamo, presentano solitamente un design più antiquato rispetto ai nuovi modelli ma vantano allo stesso tempo la presenza di processori top. Si parlava da tempo del possibile arrivo della quarta generazione di questo smartphone nel corso del 2024. Tuttavia, secondo quanto è emerso, sembra che Apple abbia deciso di posticipare il debutto.

iPhone SE, il nuovo modello potrebbe tardare ad arrivare

A quanto pare il colosso Apple ha deciso di posticipare, se non addirittura eliminare, il debutto ufficiale sul mercato della quarta generazione di iPhone SE. A riportarlo è stato l’analista Ming-Chi Kuo tramite un post su Twitter. Stando a quanto dichiarato dell’analista, uno dei motivi principali di questa scelta sarebbe il poco interesse da parte degli utenti di questa tipologia di prodotti, dato che la maggior parte preferisce direttamente i top di gamma del colosso, come ad esempio l’ultimo iPhone 14 Pro.

Oltre a questo, un’altra delle cause scatenanti di questa decisione risiederebbe nell’aumento dei costi di produzione degli iPhone SE. L’aumento dei costi dei nuovi modelli di quarta generazione previsti per il 2024 risiederebbe nel cambio di look di questi ultimi. Si parla infatti di un design leggermente più moderno, con uno schermo più ampio e con un notch in stile iPhone XR. Può darsi che Apple abbia deciso di puntare maggiormente sui modelli top di gamma, decidendo di non optare più per i nuovi iPhone SE, visto anche l’aumento dei costi di produzione. Staremo a vedere cosa succederà.