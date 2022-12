Con una presentazione dedicata esclusivamente al mercato cinese, ecco arrivare in via ufficiale la nuova famiglia Xiaomi 13. Il produttore asiatico ha presentato la famiglia composta da due device, la versione base a cui si affianca anche la variante Pro.

I due terminali si configurano come i degni successori dei flagship dello scorso anno, Xiaomi 12 e 12 Pro. L’evento di lancio è stata l’occasione perfetta per presentare anche altri device realizzati dal brand come le cuffie Redmi Buds 4, lo smartwatch Watch S1 Pro. Non manca anche l’arrivo della MIUI 14, l’interfaccia proprietaria presente su entrambi i device.

Passando alle caratteristiche tecniche dei due top di gamma, la famiglia Xiaomi 13 si presenta con un display AMOLED dotato di un notch punch hole posizionato nella parte centrale e alta. Il sensore di impronte integrato permette uno sblocco ultra rapido e il pannello supporta il refresh rate a 120Hz, una luminosità di picco da 1.900 e supporto a HDR10+, Dolby Vision e HLG support.

Xiaomi ha presentato ufficialmente la nuova famiglia Xiaomi 13, due device top di gamma che puntano tutto sul design e sulle prestazioni elevate

La versione base è dotata di un display piatto con una diagonale da 6.36 pollici e risluzione FullHD+. Per la variante Pro, invece, il pannello è curvo su tutti e quattro i lati con una diagonale da 6.73 pollici e risoluzione QHD+.

Il comparto fotografico è, ancora una volta, sviluppato in collaborazione con Leica e le ottiche sono inserite all’interno di un’area quadrata posizionata sulla scocca posteriore. Le tre ottiche di Xiaomi 13 vedono un sensore Sony IMX800 da 50MP affiancata da una lente ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP.

Per quanto riguarda la versione Pro, il sensore principale è un Sony IMX989 da 50MP da 1 pollice affiancato ad una lente ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Entrambi i device vantano una fotocamera frontale da 16MP.

Il processore scelto per tutti e due i flagship Xiaomi 13 è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il sistema può vantare anche fino a 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 4.0. La batteria per la versione base è da 4.500mAh con ricarica rapida a 67W mentre la versione Pro ha una capacità da 4.820mAh e ricarica rapida a 120W.

I colori disponibili al lancio sono bianco, nero, verde e celeste. Non mancheranno anche edizioni limitate nelle colorazioni Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green, e Cement Gray. I prezzi in Cina partono da circa 550 euro e arrivano fino a 890 euro (intesi al cambio diretto) ma bisognerà attendere i prezzi ufficiali per il mercato internazionale.