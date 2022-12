La produzione di tutti i device Apple fino ad ora è avvenuta in Cina. Tuttavia, questa situazione potrebbe presto cambiare e l’azienda di Cupertino, in accordo con i suoi partner, potrebbe scegliere un’altra location per l’attività produttiva.

Non è un segreto che l’azienda della Mela sta esplorando nuove opportunità al di fuori della Cina ormai da qualche tempo. L’obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dalla manodopera Cinese.

Tuttavia, un nuovo report stilato da CNBC conferma che le intenzioni sono più forti che mai. In particolare, la prima linea produttiva che potrebbe subire il cambio di stabilimento produttivo è quella legata agli iPad.

I piani espansionistici di Apple puntano all’India per la realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi ma ci sono alcuni problemi strategici da risolvere

La produzione dei tablet di Cupertino si sposterà in India. L’azienda americana, infatti, ha già avviato le trattative con le autorità Indiane ma ci sono altri problemi che rendono questo passaggio difficile e lento. Uno degli ostacoli principali è certamente l’esperienza legata alla produzione degli iPad.

Il report sottolinea questo aspetto in quanto cruciale per Apple. La mancanza di personale qualificato nella costruzione di device altamente complessi è il fattore discriminante per la decisione finale. La formazione richiederebbe tempo e denaro con conseguente rallentamento della produzione e ritardi nella catena logistica.

In India sono già attivi alcuni stabilimenti produttivi di Apple, ma per la maggior parte legati a modelli vecchi di iPhone. Il primo flagship prodotto nel paese è iPhone 14 e questa esperienza potrebbe essere determinante per i piani di espansione e sviluppo di Cupertino.

In ogni caso, la volontà di Apple è quella di espandere la produzione in altri paesi al di fuori della Cina. Se si dovesse trovare una soluzione alle problematiche emerse, l’India potrebbe essere il candidato vincente, seguito dal Vietnam.