Vodafone regala 200GB a Natale con la Silver, le offerte a 7 euro distruggono TIM

Sono state tante le proposte viste soprattutto nell’ultimo periodo, sia per quanto riguarda le pubblicità, sia per quanto riguarda le telefonate per ogni utente. Ogni gestore mette in campo le sue migliori forze, le quali consistono in offerte mobili piene di contenuti ma soprattutto dal prezzo molto più basso rispetto alla norma. Tra i più interessanti del momento c’è sicuramente anche Vodafone, un’azienda che non ha mai biasimato la qualità, tenendo talvolta anche il prezzo leggermente più alto rispetto a quello proposto dai diretti concorrenti.

Vodafone lancia le sue nuove offerte Silver, si passa da 150 a 200 giga con soli 2 euro di differenza

Dopo aver visto quanto sia interessante avere un gestore mobile pieno di risorse, bisogna anche constatare la qualità della connessione ad internet. Con l’arrivo del 5G infatti diverse aziende si sono adeguate alla grande mentre altre sono rimaste indietro. Tra queste ultime non figura di certo Vodafone che con le sue promozioni sta dando sfogo a tutta la qualità di cui è sempre stata protagonista.

A dimostrarlo ancora una volta sono le migliori promozioni del momento che risiedono all’interno della nuova gamma Silver. Si tratta di due offerte diverse tra loro ma allo stesso tempo anche molto simili visto che includono entrambe minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso.

La prima delle due e costa solo 7,99 € al mese e permette di avere 150 giga in 5G per la navigazione sul web. La seconda arriva a 9,99 € al mese e offre 200 giga in 5G per navigare sul web.