Vodafone lancia le Silver con 200 giga in 5G, prezzi e dettagli

Con tanti contenuti ma soprattutto con prezzi molto bassi, provider come Vodafone hanno colto nel segno. Quando si cerca una nuova offerta, non si bada più a quello che l’attuale gestore può fare per provare a tenersi il suo cliente scontento. Gli utenti infatti scelgono di cambiare e ci mettono davvero poco, recandosi in un centro commerciale o in uno dei molteplici punti vendita diffusi sul territorio.

Vodafone lancia delle offerte ineguagliabili: ecco le nuove Silver con tutto incluso a partire da soli 7,99 euro al mese

Vodafone da un po’ ha notato che numerosi clienti hanno scelto di scappare in seguito alle rimodulazioni, le quali da sempre caratterizzano il provider anglosassone. Ora come ora però la situazione è sotto controllo: non ci sono rimodulazioni alle porte e arrivano ufficialmente due offerte di livello. Si tratta delle nuove Silver, le quali sono due ed hanno lo stesso nome. Ciò per cui differiscono riguarda il prezzo e parte dei contenuti, in particolar modo la connessione ad internet.

La prima delle due Silver di Vodafone riguarda la promozione che costa solo 7,99 euro al mese per chi la sceglie. Con questo prezzo è possibile ottenere ogni mensilità minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e infine 150 giga in 5G per navigare sul web.

La seconda delle due Silver è quella che costa invece 9,99 euro al mese con tutto incluso. Ciò che cambia in questo caso è la quantità di giga disponibili: qui ce ne sono ben 200 in 5G. Chi sottoscrive una delle due promo entro la fine di novembre, pagherà il primo mese solo 5 euro.