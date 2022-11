Intelligenza Artificiale: presto i robot uccideranno anche i criminali

L’intelligenza artificiale e i robot eserciteranno un ruolo molto importante in futuro, e lo stiamo vedendo già a partire da ora. Tuttavia il comando della tecnologia potrebbe condurre a lungo andare a qualcosa di piuttosto spiacevole. Ci spieghiamo meglio: mentre l’IA attualmente viene utilizzata per creare uno scenario ai livelli di “Ritorno al futuro”, i robot vestiranno i panni di assassini (guidati dalla polizia) capaci di uccidere i criminali.

Intelligenza Artificiale: come verranno utilizzati i robot in America?

La bozza proposta dal dipartimento di polizia di San Francisco (SFPD) è assurda. Essa permetterebbe di uccidere i sospettati tramite dei robot. Per fortuna non si tratta ancora di qualcosa di concreto, ad ogni modo qualora dovesse prendere il via, consentirà l’uso della forza solo in determinate circostanze. I robot quindi non dovranno essere utilizzati al di fuori di addestramento e simulazioni, arresti criminali, incidenti critici, circostanze urgenti, esecuzione di un mandato o durante valutazioni di dispositivi sospetti. “Saranno utilizzati solo come opzione di forza mortale quando il rischio di perdita di vite umane per membri del pubblico o ufficiali è imminente e supera qualsiasi altra opzione disponibile.”

Ma come faranno ad uccidere addirittura un individuo? Sicuramente, essendo fatti di materiali resistenti non subiranno neppure un colpo. Inoltre agiranno tramite comando da remoto, servendosi di ordigni (molto simili alle bombe). Questi verranno posizionati su un robot o un drone per poi essere lanciati nei pressi del criminale da colpire o un veicolo per neutralizzare la minaccia. Se queste sono le prospettive future in merito all’intelligenza artificiale, chissà cosa succederà tra qualche decennio.