Il settore delle supercar non conosce limiti e soprattutto non è influenzato in alcun modo dalla crisi. Ecco quindi arrivare una nuova vettura ad altissime prestazioni che costerà 3 milioni di euro e sarà prodotta in soli 18 esemplari. Si tratta della De Tomaso P900, svelata sul Circuito del Nurburgring per sottolineare la sua vocazione pistaiola.

Infatti, la De Tomaso P900 nasce per essere guidata esclusivamente in pista. Non sono presenti inutili gli orpelli che andrebbero solo ad appesantire la vettura, in quanto ogni grammo risparmiato si ripercuote positivamente sul cronometro.

Con un peso a secco di 900 chilogrammi, si conferma estremamente leggera ed agile a beneficio del motore che può liberare tutta la propria potenza. Sotto il cofano si nasconde uno motore V12 da 6,2 litri in grado di sprigionare 900 cavalli e raggiungere i 12.300 giri. Il filmato pubblicato su YouTube permette di dare un primo sguardo alla vettura.