Le specifiche per il prossimo OnePlus Ace 2 sono trapelate, rivelando quello che sembra essere un cambiamento nel processore e una piccola regolazione del sensore dello snapper principale.Yogesh Brar ha pubblicato le presunte specifiche per OnePlus Ace 2. Si dice che l’Ace 2 includa un display AMOLED da 6,7 ​​pollici a 120Hz, secondo il loro tweet. Sono inoltre possibili un obiettivo principale Sony IMX890 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. Si dice che l’Ace 2 includa un obiettivo da 16 MP per quelle fotografie intime.

OnePlus Ace 2 potrebbe utilizzare la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 dello scorso anno. Brar ha anche lanciato alcune cifre su Twitter sulle varianti RAM/memoria interna del dispositivo imminente. Le capacità RAM di 8 GB, 12 GB e 16 GB erano disponibili per le parti interessate. Ha solo due opzioni di archiviazione interna: 128 GB e 256 GB.

OnePlus Ace 2 si prepara al debutto

Sembra inoltre che gli utenti di Ace 2 riceveranno una batteria da 5.000 mAh e una ricarica da 100 W. Inoltre, i possessori del nuovo telefono potranno visualizzare ColorOS 13 (Android 13) appena estratto dalla confezione. OnePlus Ace è stato introdotto nella primavera di quest’anno. Il chipset Dimensity 8100 Max di MediaTek è stato utilizzato in tale smartphone. Sulla base di queste fonti, sembra che OnePlus stia esplorando una mossa nel SoC, che è diventato anche un SoC ‘past-gen’ dato il recente rilascio dello Snapdragon 8 Gen 2.

Questi rapporti sul display dell’Ace 2 non sono poi così diversi, dato che l’incarnazione originale del dispositivo vantava specifiche che sono più o meno paragonabili alle attuali speculazioni. OnePlus Ace includeva una batteria da 4.500 mAh con capacità di ricarica rapida da 150 W. Entro 5 minuti dall’inserimento, il device potrebbe caricare fino al 50%. Rispetto all’Ace originale, le dimensioni della batteria dell’Ace 2 potrebbero essere aumentate, ma la sua potenza di ricarica potrebbe essere leggermente ridotta.

Al momento non è chiaro cosa ciò significhi per le capacità di ricarica del dispositivo, ma ha senso che OnePlus sia ancora interessata a offrire una forte efficienza della batteria, dato che ha condotto uno studio con sede negli Stati Uniti in merito.