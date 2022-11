Sony sembra contemplare il debutto della sua piattaforma di nuova generazione, la PS6. Secondo un documento aziendale, avverrà intorno al 2027. Di conseguenza, sembra ragionevole prevedere che la PS5 verrà sostituita tra cinque anni. Un documento è stato reso pubblico nell’ambito dell’inchiesta dell’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito sull’acquisto da parte di Microsoft di Activision Blizzard da 68 miliardi di dollari, a cui Sony si è opposta.

Il documento di 22 pagine aggiunge che Sony “ritiene che l’acquisizione danneggerebbe la concorrenza, i partecipanti al settore e i consumatori”. Secondo Microsoft, l’accordo “aumenta la concorrenza in un mercato che Sony controlla da tempo“. Il colosso americano ha anche ammesso che le esclusive PS5 superano le esclusive Xbox. Tuttavia, non è l’elemento più significativo.

PlayStation 6 arriverà nel 2027 secondo un documento

La valutazione della rilevanza di Call of Duty per il business delle console nel documento include un breve riferimento alle console di nuova generazione post-PS5. Sony afferma che “perderà l’accesso alla licenza Call of Duty e ad altri titoli Activision”. Quando la sua azienda si prepara a lanciare una nuova console.

Sony ha affermato che il rilascio potrebbe avvenire intorno a una data specificata. Tuttavia, i dettagli del documento sono stati mantenuti privati. Sony ha chiaramente menzionato il 2027 in questo caso, secondo varie pubblicazioni. Di conseguenza, la PS6 arriverebbe sette anni dopo la PS5, il che sembra essere corretto.

Sony dovrebbe rilasciare un nuovo modello PS5 Slim già nel prossimo anno. Quest’ultimo avrebbe un’unità disco staccabile che sarebbe unica nel suo genere in termini di dimensioni. Tieni presente che Microsoft ha recentemente dichiarato che Call of Duty sarebbe rimasto disponibile su PlayStation.