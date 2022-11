Lo abbiamo scritto nel titolo, avere bollette ed energia elettrica gratis è per molti di noi un vero e proprio sogno, una possibilità che vorremmo vedere realizzata, ma che spesso appare come pura utopia.

Dovete sapere che sul mercato sono disponibili alcuni prodotti che possono indubbiamente aiutare a raggiungere l’obiettivo originariamente prefissato, stiamo parlando delle cosiddette power stations, in parole povere dei megapowerbank che possono essere utilizzati per caricare i dispositivi, o comunque per fornire l’energia necessaria al funzionamento.

Energia illimitata:

Sul mercato ne esistono di vari tipi e di marchi molto differenti, i più comuni sono Zendure, Ecoflow, Jackery o Bluetti, ed allo stesso tempo i prezzi possono davvero accontentare pressoché tutte le tipologie di utenti. Si parte dai più economici, in vendita a 350 euro, per salire anche oltre 1000 euro; le differenze la fanno la capacità delle batterie integrate, ma anche il quantitativo di prese/porte effettivamente dislocate sulla loro superficie.

Per ottenere in un certo senso energia illimitata per sempre, non dovete fare altro che acquistare i pannelli solari, di solito da aggiungere a parte, da collegare fisicamente alla power station. In questo modo potrete ricaricare il pacco di batterie integrato sfruttando la luce solare, e non dover mai e poi mai ricorrere alla presa a muro, limitando il più possibile il dispendio di energia e l’ammontare delle future bollette.

Per raggiungere l’obiettivo è chiaramente necessario un investimento iniziale, ma è poca roba rispetto a quelli che potrebbero essere i benefici futuri, seguendo le linee guida appena espresse.