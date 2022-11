Gli assistenti vocali sono nati con l’obiettivo di semplificare la vita degli utenti e Amazon vuole portare Alexa a livello successivo. Grazie all’implementazione di Alexa Smart Properties for Senior Living, sarà possibile integrare l’assistente vocale del colosso dell’ecommerce all’interno delle case di riposo.

Infatti, Alexa Smart Properties for Senior Living unisce una serie di feature progettate specificamente per le esigenze degli anziani e di coloro che se ne prendono cura. In questo modo, è possibile permettere ai residenti delle RSA di essere sempre connessi a, al tempo stesso, rimanere informati e godere dell’intrattenimento online.

Il progetto è partito in Francia e nel Regno Unito ma adesso è disponibile anche in Italia e Germania. Il primo polo a dotarsi della nuova tecnologia sviluppata da Amazon sarà la residenza di Sarezzo, in provincia di Brescia, gestita da Kursana Italia.

Amazon fa debuttare anche in Italia le feature di Alexa Smart Properties for Senior Living, la versione dell’assistente vocale pensata per gli anziani e chi se ne prende cura

Come confermato da Meryem Tom, Director Alexa Enterprise EU: “Riteniamo che la natura intuitiva e accessibile della voce e di Alexa possa aiutare e al contempo intrattenere i clienti in molti contesti, sia dentro che fuori casa. Siamo entusiasti di estendere le esperienze già apprezzate dai nostri clienti anche alle case di cura per anziani e offrire a queste strutture nuovi modi di supportare il proprio personale, fornendo assistenza personalizzata agli ospiti”.

Attraverso i comandi vocali, i residenti delle RSA potranno contattare facilmente i propri cari grazie alle chiamate Alexa-to-Alexa ed effettuare anche videochiamate con i dispositivi compatibili.

Inoltre, sarà possibile personalizzare le esperienze dei residenti e assisterli nelle diverse attività quotidiane. I dispositivi dotati di schermo potranno mostrare le attività in programma, il menù, mostrare i promemoria e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda il personale delle RSA, Alexa può semplificare le comunicazioni in modo efficiente. È possibile effettuare annunci e chiamate tra dispositivi andando ad integrare Alexa Smart Properties for Senior Living in tutte le stanze.

Non bisogna dimenticare le funzionalità domotiche tipiche della gestione delle smart home. In questo modo si potranno regolare le luci, il termostato o controllare le tapparelle con i soli comandi della voce. I residenti potranno gestire tutto senza doversi alzare e il personale potrà dedicare maggiore tempo alle attività di assistenza e cura.