Il settore dei film e delle serie TV cambia rapidamente e sulle piattaforme di streaming sono sempre disponibili nuovi contenuti da guardare. Potendo scegliere tra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ma anche SKY, Paramount+ e tutti gli altri c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Per facilitare gli utenti, la piattaforma JustWatch stila settimanalmente le classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV da guardare. Le due classifiche sono realizzate sulla base delle attività di visione e sul gradimento da parte degli altri utenti a livello nazionale.

Le nuove TOP sono relative al periodo compreso tra il 14 e il 20 novembre 2022. In questo modo è possibile capire quali sono i gusti degli spettatori e trovare un nuovo film o serie TV da guardare con gli amici.

Il mistero è il tema centrale che unisce le nuove TOP 10 dei migliori film e serie TV da guardare in streaming

TOP 10 – Film in streaming

The Batman Enola Holmes 2 Il prodigio Slumberland – Nel mondo dei sogni Diabolik Don’t Worry Darling The Good Nurse Barbarian Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti Bullet Train

TOP 10 – Serie TV in streaming

Esterno notte 1899 The Crown The Walking Dead Manifest House of the Dragon The Handmaid’s Tale The Peripheral The White Lotus Inside Man

Il primo posto nella classifica TOP 10 relativa ai film vede trionfare The Batman. Il film del 2022 diretto da Matt Reeves vede tornare sul grande schermo il Cavaliere Oscuro della DC Comics. In queste versione, interpretata da Robert Pattinson, l’Uomo Pipistrello deve scontrarsi contro l’Enigmista e usare tutte le sue doti da detective per salvare Gotham City.

La classifica TOP 10 delle migliori serie TV vede, invece, trionfare Esterno Notte. La produzione racconta da una nuova prospettiva il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse.