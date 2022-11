A partire dal 3 novembre, Netflix ha introdotto un nuovo piano di abbonamento con pubblicità. Ad un costo ridotto rispetto al piano standard, gli utenti possono usufruire del servizio di streaming con saltuarie interruzioni pubblicitarie.

La stessa azienda ha confermato che, almeno inizialmente, questo abbonamento non avrebbe avuto tutti i contenuti presenti nelle altre tipologie di abbonamento. Ecco quindi che per poter prendere una decisione se sottoscrivere o meno il piano è meglio verificare se sono disponibili tutti i propri contenuti preferiti.

Collegandosi alla pagina dedicata di JustWatch, è possibile sfogliare all’interno del catalogo offerto dal piano con pubblicità di Netflix. Il motivo di queste mancanze non è stato chiarito, ma la piattaforma ha confermato che ci saranno cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, attraverso JustWatch è possibile cercare con facilità i propri titoli preferiti e capire quale abbonamento bisogna sottoscrivere per guardare film e serie TV.

Su Netflix è arrivato l’abbonamento con pubblicità e con un catalogo ridotto, JustWatch permette di scoprire quali sono i titoli presenti nel piano low-cost

Inoltre, come è possibile scoprire l’interesse degli utenti per quanto riguarda le due versioni di abbonamento proposte da Netflix. Da un lato abbiamo la linea blu per Subscription Video on Demand (SVOD), che include i tre piani in abbonamento senza pubblicità. Dall’altro lato, invece, la linea rossa indica Advertising Video on Demand (AVOD) ossia il piano in abbonamento ma con pubblicità.

Da inizio anno, l’interesse per l’abbonamento AVOD è stato relativamente basso con un leggero incremento negli ultimi mesi. Infatti, si tratta delle tempistiche in cui Netflix ha iniziato a puntare maggiormente su questa scelta con il rilascio ufficiale a partire da Novembre.

Tuttavia, sembra ancora chiaro che le preferenze degli utenti siano tutte rivolte ad un servizio a pagamento senza interruzioni pubblicitarie. Ovviamente bisognerà attendere i primi dati per poter valutare la scelta di Netflix e capire se si tratta di un servizio apprezzato dalla clientela.