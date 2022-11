Rabona Mobile, uno degli operatori virtuali in crescita nell’ultimo periodo, ha lanciato una delle migliori offerte che abbiamo indubbiamente mai visto prima d’ora, in grado infatti di includere ben 300 giga di traffico dati al mese, ad un prezzo assurdo.

Dal 9 novembre, infatti, l’azienda ha deciso di cercare di convincere i propri ex-clienti con un’offerta winback che non lascia adito a scuse. L’attivazione è possibile solo su invito, in molti casi via e-mail, con annesso il link da premere per la richiesta della promozione in oggetto. Il prezzo della Rabona Top, questo è il suo nome, è di soli 9,99 euro al mese, da addebitare direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile.

Premete qui per collegarvi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riuscirete ad avere codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte.

Rabona Mobile: il contenuto dell’offerta

All’interno della suddetta promozione si trova un bundle assolutamente invidiabile, composto da minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso tutti i numeri di telefono nazionali, oltre che ben 300 giga di traffico dati a rinnovo. La navigazione sarà possibile solo in 4G, con limitazioni alle massime velocità raggiungibili: 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Stando a quanto diffuso, non dovrebbero essere presenti costi di attivazione per la promozione in oggetto, ciò sta a significare che tutti coloro che la richiederanno non verseranno alcun centesimo per la SIM o la promo in sé, se non il necessario per coprire almeno la prima mensilità. Se interessati, vi auguriamo di essere tra gli ex-clienti che riceveranno il link a cui richiederla.