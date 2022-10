Nelle ultime ore l’operatore virtuale Rabona Mobile, con riferimento alla nuova delibera AGCOM 86/21/CIR, ha annunciato alcuni cambi di regole per il processo di portabilità del proprio numero, che andrà in vigore dal prossimo 7 novembre 2022.

Come specifica l’operatore virtuale nella nuova informativa, il nuovo processo rafforzerà i controlli nelle procedure di portabilità del numero (MNP), in modo da tutelare i clienti dal possibile furto del loro numero mobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile: ecco le nuove regole per la portabilità del numero

Con la nuova delibera 86/21/CIR pubblicata il 27 Luglio 2021, l’AGCOM ha introdotto dei nuovi meccanismi di prevenzione relativamente alle truffe con la sostituzione della SIM, andando anche a modificare la delibera 147/11/CIR dove sono contenute le attuali norme che regolano la portabilità del numero mobile.

In questo modo, il cliente diventerebbe in grado di confermare o meno la prosecuzione dell’iter di sostituzione della scheda, con l’obiettivo di eliminare il fenomeno del furto dei dati personali in corrispondenza della cosiddetta truffa SIM Swap. L’operatore ha annunciato dunque la novità in queste ultime ore, pubblicando appunto un’informativa nella quale vengono anche indicate le principali modifiche al processo di portabilità del numero.

In primo luogo, la portabilità verso un nuovo operatore potrà essere richiesta e approvata solo dall’intestatario della SIM con il vecchio gestore. Un’altra novità delle nuove procedure prevede che la SIM del vecchio operatore associata al numero da portare debba essere attiva e funzionante. Inoltre, in caso di scheda rubata o smarrita, la richiesta di sostituzione potrà essere effettuata solo previa presentazione della denuncia alle autorità competenti.