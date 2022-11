Sono davvero tante le costruzioni a Dubai che riescono a catturare l’attenzione di tutti. Si parte dalla piscina più profonda del mondo fin al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo che registra un’assurda altezza di 829,9 metri.

Quest’ultima costruzione potrebbe diventare ancora più assurda dopo l’ultimo studio di architettura sperimentale Znera Space. Questo ha dato vita al Downtown Circle, ossia un edificio circolare intorno al grattacielo. Gli autori dello studio affermano che non è plausibile finanziariamente. Scopriamo di seguito se è così.

Downtown Circle a Dubai: una struttura incredibile su un edificio già incredibile di per sé

La struttura si poserebbe a 550 metri sul livello stradale e avrebbe una circonferenza che supererebbe i tre chilometri. L’edificio sfrutterebbe l’energia solare per convertire l’acqua in idrogeno. Di conseguenza può alimentare l’aria condizionata e fornire energia in tutto l’edificio. Rigorosamente in maniera green.

Inoltre, il progetto propone anche opzioni di trasporto da un’estremità all’altra. In particolare, un sistema di tram elettrico che raggiunge i 100 chilometri all’ora e infrastrutture per ospitare taxi volanti. E non solo: il Downtown Circle godrebbe di enormi spazi residenziali dove si ergeranno centri commerciali, aziendali e culturali. Il tutto per “formare una città autosufficiente all’interno di una città”.

“Potresti raggiungere il tuo ufficio, il parco, o la tua casa in 15-20 minuti a piedi. A Dubai è difficile farlo“, esordisce Nils Remess, uno dei principali architetti dello studio.

Come già detto prima, difficilmente potremo vedere realizzata un’idea di questo tipo tipo. In futuro potrebbe avverarsi probabilmente. Tuttavia, ciò ci dà un assaggio di ciò che potrà accadere in futuro tra circa dieci anni o più.