Dopo i vari scandali che hanno coinvolto alcune star del mondo dello spettacolo, continuano a fomentare discussioni le emissioni di gas causate dai jet privati di questi ultimi. Infatti, pare che un nuovo studio abbia scoperto un dato non proprio rassicurante: i miliardari emettono in milione di volte più gas serra rispetto ad un normale cittadino. Scopriamo maggiori dettagli di seguito.

Emissioni di gas shock dei miliardari: i dati sono spaventosi

Il rapporto shock è stato pubblicato dall’ente di beneficenza Oxfam Monday, il quale ha basato i suoi risultati su un’analisi dettagliata degli investimento di 125 dei più grandi miliardari di tutto il pianeta. Secondo quanto riportato, gli investimenti di questi magnati causano una media di 3 milioni di tonnellate di CO2 a persona all’anno; quindi, un milione di volte superiore alla media di 2,76 tonnellate di CO2 per il 90% della popolazione.

Questo non è un dato sorprendente se pensiamo che molti di questi prendono volontariamente i loro jet privati anche per fare pochi chilometri. Tuttavia, se facciamo attenzione alle emissioni che producono, questi dati diventano preoccupanti. “Questi pochi miliardari insieme hanno ‘emissioni da investimento’ che eguagliano l’impronta di carbonio di interi paesi come Francia, Egitto o Argentina“, sostiene Nafkote Dabi di Oxfam.

“La maggiore e crescente responsabilità delle persone facoltose per le emissioni complessive è raramente discussa o presa in considerazione nel processo decisionale sul clima. Tutto questo deve cambiare“, continua. “Questi investitori miliardari in cima alla piramide aziendale hanno un’enorme responsabilità nel guidare il crollo climatico. Sono sfuggiti alla responsabilità per troppo tempo.“