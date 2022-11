Le nuove offerte TIM sono pensate per soddisfare un numero sempre più grande di utenti, i quali al giorno d’oggi sono alla ricerca di un bundle elevato, senza dovere essere minimamente costretti a spendere cifre troppo alte.

Il risparmio è di casa da TIM, l’attivazione delle promozioni che troverete nel nostro articolo, tuttavia, risulta essere limitato ai soli possessori di SIM di specifici operatori telefonici, i quali si ritrovano a richiedere la portabilità del numero originario. Nella maggior parte dei casi, il costo iniziale da versare corrisponde per l’esattezza a 25 euro, che comprendono la promo, la SIM ed una parte di ricarica che potrà essere utilizzata per i rinnovi successivi.

TIM: le offerte da tantissimi giga al mese

Le migliori offerte di TIM del momento sono sostanzialmente due: Wonder Five e Wonder Six. Nel primo caso si tratta di una promozione con 70 giga da utilizzare per la navigazione in 4G+, minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, ed anche 1000 messaggi, tutto questo ad un prezzo finale di soli 7,99 euro al mese.

Nel secondo caso, invece, la promozione resta pressoché invariata, se non per due aspetti fondamentali: i giga sono 100, al posto dei precedenti 70, ed il prezzo finale di vendita corrisponderà a 9,99 euro al mese.

In entrambi i casi l’addebito è diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile collegata, con assenza completa di vincoli contrattuali di durata di alcun tipo, ovvero è possibile abbandonare TIM in un qualsiasi momento.